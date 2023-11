Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti ca, deocamdata, sistemul de pensii din Romania nu este unul sustenabil. El a explicat ca din contribuțiile romanilor nu ajunge sa fie platite pensiile in vigoare, de asta exista transferul de la bugetul de stat, an de an. Acesta a mai spus ca…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti ca a spus mereu ca PNL are un candidat in orice moment la prezidentiale, si anume presedintele Nicolae Ciuca, el precizand ca ”seriozitatea de care e nevoie in momentul de fata in politica romaneasca poata numele acestuia si este garantia stabilitatii.…

- ​Guvernul nu ia masuri pe care le doreste FMI, pentru ca nu are un contract de imprumut cu Fondul Monetar International, a declarat la RFI purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe. Ionut Stroe declara ca „ideea centrala este ca FMI a transmis ca ceea ce am facut pana in momentul de fata a fost corect,…

- Purtatorul de cuvant PNL, Ionuț Stroe, i-a atacat pe Dan Vilceanu și pe George Pecingina, dupa ce au semnat atacul Opoziției la CCR pe masurile fiscale. „Stau si ma intreb daca acesti doi parlamentari, fosti PNL, au sentimentul apartenentei la acest partid. Cred ca singuri s-au exclus, atat timp cat…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, acuza joi ca inca sunt depuse proiecte de lege pentru dezincriminarea detinerii de droguri in vederea consumului, in limita a trei grame, iar autorii legii sunt fosti si actuali parlamentari USR. ”Drogurile distrug vieti si familii in Romania. Am vazut-o cu…

- “Am spus-o si insistam, foarte probabil ca si social-democratii sa fie de acord cu cele trei directii mari anuntate deja de noi. Primul capitol al acestor masuri ar trebui sa se refere la diminuarea cheltuielilor publice, la supletea care trebuie s-o asiguram unui stat mult mai functional si mult mai…

- ”Discutiile cu Comisia vor cuprinde elemente deja amintite public, primul dintre ele, posibilitatea de e reduce sau a modifica acea tinta de deficit bugetar si de a agrea un plan de masuri fiscale si de reducere a cheltuielilor”, a afirmat, miercuri, Ionuț Stroe, dupa sedinta conducerii PNL cu ministrii…