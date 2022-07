Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul trateaza finantarea si dezvoltarea sectorului apei ca pe o prioritate, a declarat, marti, prim-ministrul Nicolae Ciuca, in cadrul primei intalniri a Grupului de lucru interministerial pentru asigurarea abordarii integrate a finantarilor pentru sectorul apa-canal si monitorizarea indeplinirii…

- Comisia Europeana se așteapta la o creștere ecomomica de 3,9% pentru acest an și de 2,9% pentru 2023, potrivit prognozei de vara. In ceea ce privește inflația, estimarea pentru acest an este de 11,1% și 7,2% pentru 2023.

- Comisia Europeana a revizuit estimarile de creștere economica pentru Romania, anuntand in prognoza de vara un avans de 3,9% in anul 2022, in crestere fata de estimarea din primavara de 2,6%. Inflația va fi si ea mai mare - 11,1% in acest an, comparativ cu

- Consumul „rational” de apa reprezinta o datorie civica, in contextul in care Romania este afectata de seceta, a subliniat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca. Romania este afectata in proportie de peste 70% de diverse faze ale secetei pedologice, a declarat, la randul sau, ministrul Mediului, Barna Tanczos,…

- Productia anuala de gaze naturale din perimetru XV Midia va asigura 10% din necesarul de consum national si aduce Romania mai aproape de cel mai mare deziderat privind securitatea energetica si anume, independenta energetica. „Exploatarea in premiera a gazelor naturale din Marea Neagra va consolida…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu presedintele Bundesrat, Bodo Ramelow, aflat in prima sa vizita in Romania. Seful Executivului a discutat cu inaltul oficial german despre cooperarea dintre cele doua state, context in care a transmis ca Guvernul Romaniei este dispus…

- Comisia Europeana a modifica prognoza de creștere economica pentru Romania in acest an. Țara noastra va inregistra o creștere economica pozitiva de doar 2.6% in 2022, din cauza inflației care va reduce veniturile disponibile, dar și din cauza razboiului din Ucraina care afecteaza increderea in economia…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos (foto), va clarifica in aceasta saptamana, la Bruxelles, mai multe aspecte legate de apelurile de proiecte care vor fi lansate in urmatoarea perioada, in valoare de peste 13,8 miliarde de euro, despre care oficialul afirma ca reprezinta cea…