Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a afirmat marți ca primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, se straduiește sa submineze credibilitatea rezultatelor electorale din Sectorul 1 pentru ca nu poate accepta infrangerea. El a subliniat ca acțiunile lui Clotilde Armand genereaza haos și incurca procesul de centralizare și numarare a voturilor. Conform lui Stroe, Clotilde […] The post Ionut Stroe (PNL): Clotilde Armand vrea vicierea credibilitatii rezultatelor de la Sectorul 1 appeared first on Puterea.ro .