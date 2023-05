Ionuț Stroe: Orice fel de discuții legate de ministere și funcții, SISTATE! Continuăm discuțiile DOAR pe programe de guvernare "Ne dorim sa mergem in continuare (in aceasta formula - n.r.). Negocierile continua dar nu pe functii, pe program de guvernare. Nu as merge intr-acolo incat sa nu ne asumam impreuna responsabilitatea guvernarii.Cred ca exista vointa politica. Continuitatea politica inseamna 3 lucruri. Inseamna ficienta, continuitate si guvernare functionala. Orice fel de discutie referitoare la functii si ministere e sistata. Continuam discutiile doar pe programe de guvernare. Modalitatea in cxare se va rezolva rotativa (...), consideram ca lucrurile astea se pot face rapid", a declarat Stroe, la Realitatea PLUS. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

