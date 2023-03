Stiri pe aceeasi tema

- In baza patentei de intreprinzator pot fi practicate doua genuri de activitate noi de ingrijire alternativa a copilului: servicii de ingrijire individualizata și servicii de ingrijire de tip familial. Șefa statului, Maia Sandu, a promulgat modificarile la Legea cu privire la patenta de intreprinzator,…

- Noul proiecct de lege depus in Parlament pentru modificarea Legii avertizorilor a fost adoptat de Senat, in calitate de prim for sesizat. Inițiativa a fost depusa in aceeași zi de liderii PSD și PNL ai Coaliției de guvernare.

- Guvernul a introdus in proiectul de lege (Legea 2/2023 – Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea altor acte normative), pe care l-a depus in Parlament, doua norme care, daca vor deveni lege, vor permite interceptarea…

- Guvernul Spaniei intentioneaza sa obtina pana in 2024 aproximativ sase miliarde de euro din taxele impuse companiilor energetice si bancilor, dupa amendamentele adoptate in Parlament, a anuntat ministrul Bugetului, Maria Jesus Montero, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Dupa OMV, compania Black Sea Oil and Gas, care extrage gazele din Marea Neagra, refuza sa plateasca taxa de solidaritate și cere Guvernului o derogare. Black Sea Oil and Gas arata ca deja platește impozit pe veniturile obținute, care se apropie de 60%. In condițiile in care ar plati și taxa de solidaritate…

- Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii 188/2000 privind executorii judecatoresti. Actul normativ modifica si completeaza cadrul legal privind organizarea profesiei de executor judecatoresc, in vederea consolidarii statului acestora, cresterii profesionalismului…

- Companiile din energie au beneficiat de creșterea prețurilor la energie, in urma invaziei Rusiei in Ucraina, și este incorect sa le ramana doar lor profiturile care au rezultat și care nu se datoreaza unei performanțe de management, in aceasta situație incadrandu-se și OMV Petrom, a precizat joi Bogdan…

- Cazierul judiciar va putea fi obținut și in format electronic, potrivit legii adoptata de Parlament și promulgata, azi, de președintele Klaus Iohannis. ”La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, in urma consemnarii optiunii in cererea-tip, certificatul de cazier judiciar se elibereaza gratuit…