Ionuț Stroe, mesaj pentru PSD: „Cine uită trecutul e condamnat să îl repete. Trebuie să asigurăm României stabilitate și o guvernare responsabilă” "Cine uita trecutul e sa il repete". Acesta e un citat care se potrivește foarte bine in contextul campaniei desfașurate de partenerii de guvernare impotriva PNL pe subiectul energiei. Sa ne amintim unde am fost și unde nu ne mai dorim sa ajungem.O cronologie scurta:In 2018, sub conducerea domnului Dragnea, PSD adopta celebra OUG 114, care a dezechilibrat complet piața. A blocat investițiile din energie și tot ce a "reușit" a fost sa ne faca mai dependenți de gazul rusesc. Astazi vedem cat de periculoasa era de fapt o astfel de dependența.Imediat cum PNL a venit la guvernare a abrogat OUG 114,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

