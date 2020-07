Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, dupa intalnirea cu reprezentantii federatiilor sporturilor de contact, ca aceste discipline reprezinta o categorie extrem de afectata de pandemia de coronavirus. „Dupa ce am avut discutii saptamana trecuta cu reprezentatii sporturilor…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a efectuat o vizita in cantonamentul loturilor nationale de canotaj de la Complexul Sportiv National Snagov. Acesta a declarat ca sportivii reprezinta un exemplu public pentru modul in care au respectat conditiile stricte de reluare a antrenamentelor .…

- Valoarea totala a proiectului este de aproximativ 1 milion de euro, mai exact 4,75 milioane de lei, dintre care 3,96 milioane de lei reprezinta contributia din fonduri europene nerambursabile, in timp ce aproximativ 640.000 de lei a reprezentat contributia de la bugetul de stat si 150.000 de lei suma…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, ca Liga I s-ar putea relua la 13-14 iunie, cu meciuri fara spectatori, si ca un anunt in acest sens va fi facut pana la finalul acestei luni. „Romania are doua, trei saptamani in urma Germaniei, apropo de valul epidemiologic. Am luat…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a afirmat, miercuri, ca lucrarile la calea ferata care va lega Gara de Nord de Aeroportul „Henri Coanda'” vor fi finalizate pe 26 august. Declaratia sa vine in contextul in care lucrarea este vizata de un proces in instanta.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in cazul in care un sportiv ar fi depistat pozitiv la COVID-19 in timpul unei competitii, acea intrecere ar fi compromisa din cauza masurilor care ar trebui sa fie impuse participantilor. "Sunt situatii…

- Ministrul Tineretului si Sportului (MTS), Ionut Stroe, a participat, marti, prin sistem videoconferinta, la reuniunea ministrilor de sport din tarile Uniunii Europene, in cadrul caruia a vorbit despre o "repornire treptata a activitatii sportive" la finalul crizei provocate de pandemia de coronavirus.…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a anuntat, marti, pe un site de socializare, ca Romania este dispusa sa gazduiasca mai mult de patru meciuri in cadrul Campionatului European de fotbal EURO 2020, aceasta propunere discutand-o si cu premierul Ludovic Orban. Dupa decizia amanarii turneului…