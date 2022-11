Purtatorul de cuvant al PNL a afirmat ca pe zona energiei liberalii s-au pronuntat impotriva modificarii in sens negativ a Ordonantei pe energie, si anume a dublarii tarifelor platite de consumator, asa cum s-a vehiculat ieri. ”Am spus-o clar si despicat inca de ieri, exista discutii privind gasirea unor solutii pentru aspectele perfectibile ale ordonantei dar in niciun caz nu am putea sa stabilim prin aceasta ordonanta un pret fix, mai mare decat cel reglementat de 0.68, care ar insemna practic o dublare. Noi ne-am angajat in trecut sa trecem de la aceasta piata super, ultra reglementata la una…