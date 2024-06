Stiri pe aceeasi tema

- PNL spune ca scandalul alegerilor de la Sectorul 1 e incheiat! „In ciuda zbaterilor politice și al refuzului de a accepta adevarul faptic al USR și doamnei Coltilde Armand: cetațenii Sectorului 1 l-au ales pe George Tuța la primarie”, scrie pe Facebook purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe. El apreciaza…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a afirmat marți ca primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, se straduiește sa submineze credibilitatea rezultatelor electorale din Sectorul 1 pentru ca nu poate accepta infrangerea. El a subliniat ca acțiunile lui Clotilde Armand genereaza haos și incurca procesul…

- Catalin Drula a vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, despre alegerile locale de anul acesta și despre principalii candidați. Președintele USR spune ca in ceea ce il privește crede cu tarie in victoria lui Nicusor Dan in cursa pentru fotoliul de primar…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat miercuri referitor la alegerile prezidentiale ca in situatia in care vor merge impreuna. PSD si PNL, oferta va fi una ”complexa”, care va include premier si multe alte functii importante, inclusiv functia de comisar european. Ionut Stroe a fost intrebat…

- Potrivit unui sondaj realizat de Avangarde pentru Digi24, in perioada 2-24 martie 2024, pe 1000 de subiect, prin metoda interviului fața in fața, Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5, se afla pe primul loc in preferințele bucureștenilor pentru funcția de primar general. Astfel,…

- Fostul primar al municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, care a ajuns in Romania marti seara sub escorta, a fost dus de la frontiera direct in Penitenciarul Arad, unde este pus in carantina intr-o camera cu alti detinuti aflati tot in carantina. Purtatorul de cuvant al Penitenciarului Arad, Andrei…