Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala și Romania, prin Ministerul Finanțelor, au semnat astazi un imprumut de 600 milioane Euro pentru politici de dezvoltare (Development Policy Loan), cu accent pe creștere economica incluziva și verde. Aprobat la 30 iunie de Consiliul de Administrație al Bancii Mondiale, acest imprumut este…

- Banca Mondiala si Romania, prin Ministerul Finantelor, au semnat marti un imprumut de 600 milioane Euro pentru politici de dezvoltare (Development Policy Loan), cu accent pe crestere economica incluziva si verde. „Recenta trecere a Romaniei in categoria tarilor cu venituri mari este incurajatoare,…

- Prețurile bunurilor și a serviciilor au variații semnificative la niveluyl Uniunii Europene, cele mai scumpe țari fiin Danemarca și Irlanda, ambele cu 40% peste media europeana, iar cele mai mici niveluri ale prețurilor fiind inregistrate in Romania și in Bulgaria, cu 44% sub medie, arata Erostat. …

- Numai automobilele inmatriculate in Ungaria vor putea cumpara combustibili la preturile plafonate de guvern, in timp ce automobilele inmatriculate in strainatate vor cumpara combustibili la...

- „Avem cea mai mare creștere economica din Uniunea Europeana și peste 90 de miliarde de euro la dispoziție pentru dezvoltarea Romaniei”, se arata in bilanțul PNL, dupa 6 luni de guvernare. „Astazi, dupa o jumatate de an de guvernare, avem cea mai mare creștere economica din Uniunea Europeana și peste…

- Nicolae Ciuca a declarat „Guvernul a crescut ritmul de absorbtie a fondurilor europene cu 7% fata de acum 6 luni, iar estimarile de plata comunicate Comisiei Europene acopera deja necesarul de declaratii de cheltuieli pentru anul 2022”. Declarațiile au avut loc in contextul bilanțului celor 6 luni de…

- „Dati-mi voia sa raspund intr-un cadru mai larg. Inflatia e un factor si am toata increderea ca Guvernul va lua masurile care se impun. Dar haideti sa vedem de ce am ajuns aici, inflatia, preturile la energie, asta s-a intamplat nu pentru ca nu si-a facut cineva treaba. Vor fi aceste probleme in plan…

- Cristian Paun profesor universitar la Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE) a declarat, marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre intentia Guvernului de a da OUG pentru specula ca ii transmite ministrului Finantelor, Adrian Caciu, ca speculam in fiecare clipa a existentei…