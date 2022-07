Ionut Stroe a declarat, duminica seara, la Digi24, ca este nevoie de masuri de scurta durata in contextul crizelor din aceasta perioada. “Daca cineva in lumea acesta ar fi putut sa evalueze evolutia preturilor in contextul inflatiei galopante, in contextul unui razboi care se deruleaza, in contextul embargoului de importuri asupra titeiului si multe alte crize suprapuse, lucrurile ar fi fost foarte simple. Din pacate, in momentul de fata vorbim de scenarii de scurta durata, de asta si termenul de 3 luni de evaluare a acestei masuri (compensarea carburantilor – n.r.) si in contextul in care ea…