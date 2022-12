Stiri pe aceeasi tema

- Germania și Luxemburg SAR „la gatul” Austriei pe tema intarii Romaniei in Schengen: Amenința cu blocarea accesului Croației in spațiu Germania și Luxemburg SAR „la gatul” Austriei pe tema intarii Romaniei in Schengen: Amenința cu blocarea accesului Croației in spațiu Se dau lupte grele la Consiliul…

- Germania sustine aderarea Romaniei, Bulgariei și a Croatiei la spatiul Schengen, a declarat joi, la Bruxelles, ministrul de interne german Nancy Faeser la sosirea la reuniunea Consiliului Justitiei si Afaceri Interne al UE, care se va pronunta asupra extinderii spatiului european de libera circulatie,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat miercuri intr-i interventie la Antena 3, despre Schengen, ca ”este o rafuiala a Austriei cu Uniunea Europeana, iar Romania este, intr-adevar, un pretext fals. Austria nu are niciun drept sa foloseasca Romania ca moneda de schimb pentru a primi…

- Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, isi mentine dreptul de veto impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen. Ministrul a contrazis informatiile din presa potrivit carora Austria ar putea ceda la Consiliul ministrilor de interne din 8 decembrie de la Bruxelles.

- Comisia Europeana a subliniat luni ca Bulgaria, Romania si Croatia indeplinesc „in totalitate toate cerintele” pentru a fi membre cu drepturi depline ale spatiului de libera circulatie Schengen, potrivit Agerpres care citeaza agenția spaniola de știri EFE. Vicepresedintele pentru promovarea modului…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat sambata, intr-o emisiune, ca Austria se opune in continuare aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Din cele trei țari care se opuneau aderarii Romaniei la spațiul Schengen a ramas doar Austria. Suedia și Olanda s-au declarat pentru…

- Verzii, al doilea partid din coaliția care susține guvernul condus de cancelarul Karl Nehammer, nu susțin veto-ul Austriei impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen. Anunțul a fost facut vineri de vicecancelarul și liderul Verzilor, Werner Kogler, potrivit publicației Kurier .„Austria susține…

- Comisia Europeana și-a exprimat cu doua zile in urma sprijinul ferm fața de aderarea Romaniei și Bulgariei in Schengen. Bulgarii raman insa pesimiști. Exista amenințarea ca numai Romania sa fie acceptata in spațiul de libera circulație, ceea ce ar fi o lo