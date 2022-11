Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Partidului National Liberal (PNL), Ionut Stroe, a afirmat, luni seara, ca majorarea pensiilor in Romania trebuie sa fie direct in relatie cu rata inflatiei, precizand ca presedintele Klaus Iohannis si premierul Nicolae Ciuca s-au pronuntat in legatura cu o crestere de 15 procente.…

- „Cel putin in ultimele doua randuri cand s-au marit pensiile in Romania PNL se afla la guvernare. Nu ne-a fost conditionata nicicum aceasta crestere a pensiilor de accesul PSD sau de vreo masura impusa la vremea respective de opozitie. Astea au fost momentele cand pensiile au fost crescute in Romania…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a vorbit, marti seara, la televiziunea publica, despre principalele subiecte ale discuțiilor dintre liderii Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu de la Vila Lac. Liderul UDMR nu a fost prezent la ședința de la Vila Lac dar a confirmat ca discutia dintre conducerile…

- Veniturile pensionarilor vor fi majorate de la 1 ianuarie in raport cu rata inflatiei, a anuntat, astazi, premierul Nicolae Ciuca. Potrivit Institutului National de Statistica, rata anuala a inflatiei a urcat, in septembrie, la 15,9%. Fata de aceeasi perioada a anului trecut, cel mai mult s-au scumpit,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca liderul TSD i-a propus sa fie trimise flori tuturor mamelor liderilor liberali din TNL, dupa aparitia celor mai recente imagini de la scoala de vara a liberalilor, unde s-au proferat injurii la adresa social-democratilor. Ciolacu admite ca inregistrarile respective…

- Ionut Stroe a declarat, luni seara, la Antena 3, ca inflatia din Romania este inferioara celei pe care alte tari o inregistreaza, in aceasta perioada, el amintind ca inflatia este tinuta sub control prin politica monetara a Bancii Nationale si prin masurile de plafonare si compensare in zona energiei.…

- Potrivit președintelui UDMR, Kelemen Hunor, premierul Ungariei, Viktor Orban a facut o declarație ambigua, dar nu rasista, in timpul discursului sau de la Baile Tușnad anul acesta, in legatura cu care a avut recent o intalnire de cinci minute cu co-președinții liberali și social-democrați ai coaliției…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, ca explicatiile pe care le-a dat presedintele UDMR, Kelemen Hunor, referitoare la discursul lui Viktor Orban de la Baile Tusnad, permit „mentinerea stabilitatii politice si a functionarii coalitiei de guvernare”. Ciuca a mentionat ca liderul UDMR a dat…