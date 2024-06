Ionuț Stroe atacă PSD: „Singurul partid care își dorește alegeri prezidențiale în septembrie” Ionuț Stroe, reprezentant PNL, lanseaza noi critici la adresa opoziției. Menționeaza ca PSD este singurul partid care vrea alegeri in luna septembrie și acuza ca trateaza acest subiect fara seriozitate, deși ar trebui analizat cu mare atenție, din toate punctele de vedere. Ionuț Stroe critica PSD Ionuț Stroe a vorbit, din nou, despre alegerile prezidențiale […] The post Ionuț Stroe ataca PSD: „Singurul partid care iși dorește alegeri prezidențiale in septembrie” appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

