- ”Forma finala care a iesit, din punctul nostru de vedere, este cea buna. Buna pentru ca, pe de-o parte, mentine un pret foarte mic la nivelul consumatorilor atat casnici, cat si din zona companiilor. S-a diminuat plafonul, este si o masura de incurajare a economisirii, daca e sa o privim in felul asta.…

- Tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 și 35 de ani vor putea participa voluntar la un program de pregatire militara de patru luni, pentru care vor fi și remunerați. Ministrul Apararii Vasile Dincu a anunțat ca un proiect de lege in acest sens va fi adoptat in aceasta toamna. Acesta a mai precizat ca persoanele…

- ”A fost o decizie luata in coalitie. Nu e vorba neaparat de bani si nu e vorba de majorari. As vrea sa reiau putin, daca imi permiteti, trecutul. Am venit in fata dumneavoastra, am spus ca dam catre zona bugetara doar pentru doua familii ocupationale, sanatate si educatie, si ca pentru celelalte familii…

- Fostul premier Ludovic Orban, presedintele partidului Forta Dreptei, considera ca noua ordonanta de urgenta care creste salariile bugetarilor este "o sfidare" la adresa celorlalti angajati din Romania. Ludovic Orban a criticat, la RFI, noua varianta a OUG privind salariile bugetarilor. "La fel de inoportuna…

- „ Ideea ca ministrul Energiei ar fi propus un plan mai mic pentru compensarea facturilor este un fake news. Nu de la ministrul energiei a venit o asemenea propunere. Se discuta mai multe scenarii, dar propuse de ANRE. Nu s-a iesit cu nicio decizie si nici macar nu vom iesi cu fel de fel de scenarii…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a precizat ca anuntul INS privind cresterea economica a Romaniei inseamna ca, in viitor, Guvernul va putea sustine eventuale noi majorari de venituri pentru romani. Liberalul s-a referit si la cota unica, precizand ca este „o dovada ca sistemul este functional…

- ”Cresterea economica inseamna ca locurile de munca se pastreaza, ca avem o economie functionala, ca exista in momentul de fata perspective bune in ceea ce priveste cresterea economica, in contextul in care, global, vorbim de recesiune”, a spus Ionut Stroe. El a precizat ca aceasta crestere economica…