- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat, marti, ca nu exista aceasta crestere de taxe, nici macar pe agenda de lucru a coalitiei. „Cred ca am trecut de vremurile in care Guvernul era un fel de Eurobingo economic in care zilnic apararea surprize”, a spus Stroe.

- Purtatorul de cuvant al Partidului Național Liberal (PNL), Ionuț Stroe, declara ca liberalii sunt mai determinați decat niciodata. Astfel, indiferent de data la au loc alegerile parlamentare, vor participa cu un candidat propriu pentru o funcție la Cotroceni. Ionuț Stroe, despre PNL la prezidențiale…

- In industria romaneasca a fost inregistrat un avans de 7,1 la suta al afacerilor, in primele patru luni din 2024. Creșterea s-a datorat avansului inregistrat de industria bunurilor de capital, unde avansul a fost de peste 13 la suta. Aceasta industrie include de la fabricarea de usi si ferestre din…

- Dosarul fostului șef SRI, Florian Coldea, cercetat pentru trafic de influența și spalare de bani, este instrumentat de catre procurorul Mihaiela Moraru-Iorga, cea care conduce, incepand cu acest an, Secția de combatere a corupției din Direcția Naționala Anticorupție (DNA). Florian Coldea, generalul…

- Programul national pentru cresterea natalitatii reprezinta o soluție pentru cele circa 10.000 de cereri pentru proceduri medicale de fertilitate de la cupluri și persoane singure, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Familiei, Doina Parcalabu. Prin Programul național pentru creșterea natalitații…

- Romania se confrunta cu una dintre cele mai mari taxe pe munca din Uniunea Europeana, alimentand nemulțumiri și preocupari printre sindicate și experți fiscali. Blocul Național Sindical organizeaza un protest pentru a atrage atenția asupra acestei probleme și pentru a cere o comunicare mai transparenta…

- Intr-o mișcare surprinzatoare, Elena Nastasoiu, alaturi de colegii sai din organizația municipala A.U.R., a anunțat ca se alatura Partidului Național Liberal (PNL). Decizia a fost motivata de discrepanțele semnalate de Nastasoiu in cadrul A.U.R. și de dorința de a susține alte valori și proiecte politice.…