Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Stroe, purtatorul de cuvant al PNL, a declarat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, ca a existat o imensa presiune publica si politica in legatura cu stabilirea acestui prag pentru abuzul in serviciu si in final in comisia s-a decis sa ramana proiectul fix in forma promovata…

- Ionut Stroe, purtatorul de cuvant al PNL, a declarat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, ca a existat o imensa presiune publica si politica in legatura cu stabilirea acestui prag pentru abuzul in serviciu si in final in comisia s-a decis sa ramana proiectul fix in forma promovata…

- Bogdan Gheorghe, medic la Agentia Nationala Antidrog a declarat marti in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News ca in Bucuresti sunt 8.000 de consumatori de droguri injectabile, in special heroina. El a atras atentia ca este greu sa lupti cu anumite retele de socializare, influenceri,…

- Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat, marti, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, despre pozitionarea in scandalul Rares Bogdan-Bogdan Aurescu, ca este de partea PNL si ca considera ca este necesara o discutie in Biroul Politic al partidului, urmatoarea sedinta urmand sa aiba loc…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a declarat, miercuri, in emisiunea Proiect de Tara: Romania! de la Prima News, ca exista cateva operatiuni in Romania in zona cibernetica, cateva zeci, de o periculozitate imensa la adresa cetatenilor din Romania. Deputatul, membru al comisiei de aparare, a aratat ca am avut…

- Marian-Jean Marinescu, europarlamentar PNL a declarat luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News TV, ca "aceasta situatie cu Canalul Bastroe nu trebuia rezolvata in public si in niciun caz cu o rafuiala intre membrii coalitie", si a precizat ca "trebuie sa aparam patrimoniul UNESCO…

- Ministrul Marcel Bolos a declarat luni, in emisiunea Proiect de Tara - Romania, de la Prima News, ca tara noastra, asa, cu bune, cu greutati, pe PNRR, suntem printre cele 7 state care au depus cererea de plata numarul 2 si a aratat ca urmatoarea cerere de plata din PNRR, care urmeaza in aprilie sau…

- Ministrul Investitiilor, Marcel Bolos a declarat luni in emisiunea Proiect de tara - Romania, de la Prima News ca i-a spus premierului ca nu putem sa trimitem pe oricine la aceste negocieri pentru PNRR si ca e nevoie de persoane cu experienta pentru ca negociaza miliardele de euro ale Romaniei, anunța…