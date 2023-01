Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un autoturism s-a rasturnat in sant. Evenimentul rutier a avut loc la iesire din localitatea Cuza Voda spre Mihail Kogalniceanu. Potrivit ISU Dobrogea in autoturism au fost gasite trei persoane decedate.…

- Trei persoane au murit, duminica dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc in judetul Constanta. Tragedia a avut loc dupa ce o masina s-a rasturnat in sant, la iesirea din comuna Cuza Voda catre Mihail Kogalniceanu. In urma incidentului, trei persoane din autoturism au murit, anunta, duminica…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un autoturism s a rasturnat in sant. Din primele informatii evenimentul rutier a avut loc la iesire din localitatea Cuza Voda spre Mihail Kogalniceanu. ...

- Cele doua persoane care au fost gasite inconstiente dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat, marti seara, pe autostrada A3, au fost declarate decedate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Conform sursei citate, victimele prezentau leziuni incompatibile cu viata.Un…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in jurul orei 5.00 in sensul giratoriu de la iesire de pe A4 in zona Agigea, judetul Constanta. Un autoturism a intrat in sensul giratoriu si s a rasturnat. Din primele informatii o persoana a ramas incarcerata. La fata locului a a intervenit Detasamentul…

- Un barbat de 35 de ani a murit duminica, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe care o conducea pe DN 22A, in județul Constanța, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Joi, 20 octombrie, la ora 14.44, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați prin apel de urgența cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu o victima, in afara localitații Basești. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o tanara de 26 de ani din Șurdești, aflata la volanul unui…