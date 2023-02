In ediția din data de 20 februarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, in platou au venit mama și sora Denisei, iar concurenta s-a emoționat atunci cand l-a vazut și le-a strans in brațe. Ionuț și Denisa s-au cunoscut prin discuții cu iz de apropiere la petrecere, iar concurentul parea entuziasmat de conversațiile avute cu ea. Un nou capitol intre cei doi?