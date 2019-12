Stiri pe aceeasi tema

- Crescenzo Cecere, impresarul portarului Ionuț Radu, a anunțat ca romanul va reveni la Inter Milano la finalul sezonului actual, urmand sa lupte pentru postul de titular cu experimentatul sloven Samir Handanovic (35 de ani), scrie Mediafax.Cecere a explicat ca Antonio Conte, antrenorul lui…

- Impresarul Crescenzo Cecere a declarat ca portarul Ionut Radu va reveni la Inter Milano la finalul acestui sezon si îsi va disputa postul de titular cu slovenul Samir Handanovic, scrie News.ro."Ritmul de crestere este în linie cu asteptarile tuturor, dupa acest sezon el va reveni…

- Tehnicianul echipei Internazionale Milano, Antonio Conte, se afla sub protectia politiei, masura luata dupa ce a primit o scrisoare de amenintare cu un glont in plic. O ancheta a fost deschisa si ca...

- Alberto Rivolta, fost fotbalist la Internazionale Milano, Parma, Cosenza, Livorno și Seregno, a murit azi, cu o zi inainte de a implini varsta de 52 de ani. Fostul fotbalist, care a debutat la Inter Milano in sezonul 1985 - 1986, dar a prins un meci și in ediția 1988 - 1989, a facut astfel parte […]…

- Inter Milano a ajuns la opt victorii in aceasta ediție de Serie A, dupa 2-1 pe terenul celor de la Brescia. Echipa lui Antonio Conte a trecut pe primul loc in campionat, insa Juventus iși poate relua poziția de lider, daca va reuși victoria cu Genoa.Lautaro Martinez a deschis scorul in deplasarea cu…

- Clubul Inter Milano ar putea renunta la Ionut Radu, jucator imprumutat la Genoa in acest sezon, potrivit calciomercato.com.Inter ii cauta un inlocuitor slovenului Samir Handanovici, titularul postului de portar la echipa antrenata de Antonio Conte, si optase initial pentru internationalul…

- Juventus s-a impus pe terenul rivalei Inter Milano, duminica seara, scor 2-1, in etapa a șaptea din Serie A. Echipa lui Maurizio Sarri a ramas invincibila in acest sezon, in timp ce formația lui Antonio Conte a inregistrat primul eșec, potrivit Mediafax.Derby D'Italia a debutat intr-un ritm…