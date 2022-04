Stiri pe aceeasi tema

Campionatul national feminin de fotbal (Serie A) va deveni profesionist incepand din sezonul viitor, a anuntat, marti, federatia italiana de fotbal (FIGC), citata de AFP.

Echipa SSC Napoli, una dintre candidatele la titlul de campioana a Italiei, a fost tinuta in sah pe teren propriu, scor 1-1, de formatia AS Roma, intr-un meci din meci din etapa a 33-a din Serie A, disputat luni seara.

Echipa Inter Milano a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Juventus Torino, duminica, in derby-ul etapei a 31-a a campionatului de fotbal al Italiei, conform Agerpres.

Atacantul Ciro Immobile a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului Lazio Roma in Serie A, luni seara, la finalul meciului castigat la limita pe teren propriu de echipa sa, in fata formatiei Venezia, scor 1-0, in etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Italiei, conform Agerpres.

Echipa Inter Milano, campioana en titre a Italiei, a evitat in extremis o infrangere pe terenul formatiei Torino FC, scor 1-1, duminica seara seara, in cadrul etapei a 29-a din Serie A, eroul oaspetilor fiind chilianul Alexis Sanchez, care a marcat golul egalizator in prelungiri, conform Agerpres.

Formatia Internazionale Milano, la care este legitimat Ionut Radu, a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa lui Radu Dragusin, Salernitana, intr-un meci din etapa a XXVIII-a a campionatului Italiei, conform news.ro.

Formatia Sassuolo, cu Vlad Chiriches integralist, a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa lui Ionut Radu, Inter Milano, intr-un meci din etapa a XXVI-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro.