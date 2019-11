Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia „Dinamovisti pentru Dinamo", care il are pe Cornel Dinu printre membrii fondatori, a anuntat ca este in tratative "extrem de avansate" cu Ionut Negoita si ca vizeaza un pachet de 92 la suta din actiuni. Razvan Oprea, un alt membru fondator al asociatiei, a declarat, ieri, ca pentru a fi…

- Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo, un ONG al suporterilor "alb-rosii", se afla in tratative avansate cu proprietarul clubului, Ionut Negoita, pentru preluarea a 92% din actiuni, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Razvan Oprea, unul dintre membrii fondatori ai asociatiei. …

- Decizie ferma in PRO Romania. Victor Ponta a anunțat ca partidul sau nu va susține guvernul pe care Ludovic Orban vrea ca PNL sa il formeze cu sprijinul fostelor partide de opoziție. In schimb, Ponta susține ca a batut palma cu liderul PNL pe un alt subiect fierbinte: alegerile anticipate.Citește…

- Cel mai tarziu marți, șeful statului va anunța numele noului premier. Ludovic Orban, șeful PNL, are șanse mari sa formeze noul cabinet. De altfel, Orban a anunțat deja masuri de refacere a capacitații administrative a statului, o noua rectificare bugetara și un executiv mai suplu cu maximum 16 ministere.…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, anunta ca cei 30 de deputati si senatori ai partidului vor fi prezenti joi la motiunea de cenzura si vor vota vedere ”pentru binele tuturor” si afirma ca doi deputati pusi de USR pe lista - Oana Bizgan si Adrian Dohotaru ”au batut palma” cu PSD”Cei 30 de…

- Frontul anti-PSD se crapa inaintea moțiunii de cenzura. Doi semnatari ai motiunii vor absenta 100% si alti doi sunt cu semnul intrebarii. Un al cincilea semnatar, deputatul neafiliat Adrian Dohotaru (ex-USR), s-a filmat cu ministrul Tranporturilor, Razvan Cuc (PSD), in sediul ministerului, si a anuntat…

- Dinamo este tot mai aproape de a avea un nou finanțator, dupa intalnirea de azi dintre Ionuț Negoița și Claudiu Florica. Ionuț Negoița și omul de afaceri Claudiu Florica ar fi batut azi palma pentru vanzarea pachetului majoritar de acțiuni, potrivit Radio Dinamo 1948. Astfel, in urmatoarele zile se…

- Presedintele Florin Prunea a anuntat ca noul antrenor al lui Dinamo Bucuresti va fi Dusan Uhrin Jr. (51 de ani). Prunea spune ca s-a inteles... The post Dusan Uhrin Jr., fostul antrenor al lui Poli Timisoara, a batut palma cu Dinamo appeared first on Renasterea banateana .