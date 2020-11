Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Aris Salonic, Cristian Ganea, a fost convocat de selectionerul Mirel Radoi pentru meciurile pe care nationala Romaniei le va disputa in aceasta luna, informeaza frf.ro potrivit news.ro.Fotbalistul de 28 de ani, cu 5 meciuri pentru Romania pana in prezent, a semnat in acest…

- Ionuț Nedelcearu (24 de ani) este titular in partida dintre Braga și AEK Atena, din grupa G a noii ediții de Europa League. Ionuț Nedelcearu a fost cumparat de AEK Atena de la Ufa in aceasta vara. Internaționalul roman a debutat pentru greci in week-end, in remiza 1-1 cu PAOK. Acum, Nedelcearu e in…

- Antrenorul Politehnicii Iași, Daniel Pancu, l-a incurajat astazi, inr-o conferința de presa, pe selecționerul tricolorilor, Mirel Radoi. „Sper sa nu fie adevarate zvonurile ca Mirel se gandește sa renunțe! Ar insemna o infrangere a generației noastre, de antrenori tineri. Ar veni un antrenor experimentat,…

- Problemele se țin lanț de naționala de fotbal a Romaniei. Cu moralul la pamant dupa ultimele doua rezultate nefaste, 1-2 cu Islanda in barajul pentru Euro 2021 și 0-4 cu Norvegia, in Liga Națiunilor, selecționerul Mirel Radoi a primit o veste proasta din partea staff-ului medical. Jucatorii Sergiu Hanca…

- Mirel Radoi trebuie sa asambleze echipa Romaniei in numai doua zile. Ca sa reușeasca, Mirel ține cont și de amanunte pe care alți selecționeri le ignorau: distanța de la care au venit jucatorii la Mogoșoaia, comportamentul lor analizat de psiholog, reacția avuta in suspansul pe care-l creeaza. Meciul…

- Mirel Radoi a decis o schimbare de ultima ora in lotul nationalei Romaniei pentru barajul cu Islanda. Ionut Nedelcearu a primit acordul selectionerului pentru a pleca in Grecia, unde spera sa oficializeze transferul la AEK Atena. Fostul fotbalist al lui Dinamo trebuia sa efectueze testul Covid-19 chiar…

- FRF a anuntat, sambata, programul tricolorilor inainte de meciul cu Islanda, iar conform acestuia, luni, jucatorii echipei nationale vor fi testati pentru Covid-19.Sambata, 3 octombrie – sosirea primilor tricolori Duminica, 4 octombrie - conferinta de presa in cantonamentul de la Mogosoaia,…

- Primii „tricolori” au ajuns in cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia. Cinci dintre fotbaliștii convocați de selecționerul Mirel Radoi pentru meciurile Romaniei din Liga Națiunilor cu Irlanda de Nord și Austria și-au facut deja apariția la Mogoșoaia, in timp ce restul vor ajunge pe parcursul…