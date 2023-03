Stiri pe aceeasi tema

- Asistentul medical principal Matei Silvia Rodica (Pușa) – file de activitate. M-am format ca asistent medical profesionist timp de 26 de ani alaturi de pacienții Spitalului Militar de Urgența „Dr. Alexandru Popescu” Focșani. Am pastrat in suflet poveștirile bunicilor de pe frontul de est cand, hrana…

- Asistentul universitar Constantin Marc Neagu i-a adresat unei studente, in timpul unei transmisiuni live pe rețelele de socializare, o intrebare destul de intima. Inregistrarea a... The post Asistent universitar inregistrat in timp ce punea intrebari indecente legate de studentele lui, intr-o transmisiune…

- Directorul medical al Institutului Inimii “Nicolae Stancioiu ” din Cluj-Napoca, Adrian Molnar, a declarat ca medicii ar trebui sa lucreze ori la stat, ori la... The post Directorul medical al Institutului Inimii „Nicolae Stancioiu” din Cluj-Napoca, Adrian Molnar : „Medicii ar trebui sa lucreze sau la…

- Comunicat de presa Alexandra Morcovescu: Cutremurati in adancul sufletului nostru, la acest sfarisit de an, va aducem cumplita veste a plecarii dintre noi, la cele vesnice a tatalui nostru, Dorulet Morcovescu. Va anuntam cu adanca durere si profund regret ca cel care a fost iubitul nostru tata si…

- Cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce un individ a deschis focul in curtea unui centru medical din statul american Pennsylvania, inainte de a se sinucide, informeaza postul local WPVI, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dupa mai bine de un an de suferința, 15 operații și sute de ore de recuperare, Silviu, asistentul SMURD de la Buzau, care in vara lui 2021 a fost ranit grav in urma unei explozii, a revenit la serviciu cu o dorința și mai mare de a ajuta și de a salva oameni. Silviu […]

- Dupa mai bine de un an de suferința, 15 operații și sute de ore de recuperare, Silviu, asistentul SMURD de la Buzau, care in vara lui 2021 a fost ranit grav in urma unei explozii, a revenit la serviciu cu o dorința și mai mare de a ajuta și de a salva oameni. Silviu […]

- Silviu Jilavu este un tanar altruist, dedicat profesiei, mereu pregatit sa-și ajute semenii. El a inceput sa lucreze in sistemul medical, ca voluntar, ulterior a susținut examen și a devenit asistent medical. S-a angajat la Spitalul Județean de Urgența Buzau in anul 2017 ca asistent medical in cadrul…