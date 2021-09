Stiri pe aceeasi tema

- Decizia USR Plus de a nu mai lucra cu Florin Cițu in postura de prim-ministru pare irevocabila. Liderul grupului USR PLUS din Camera Deputatilor, Ionut Mosteanu, a declarat ca reprezentantii Uniunii au contactat toate partidele politice in vederea sustinerii unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului.…

- Liderul USR-PLUS, Dan Barna a anunțat joi ca toți parlamentarii partidului au semnat moțiunea de cenzura inițiata miercuri seara la grupul parlamentar al partidului. De altfel, liderii USR-PLUS au refuzat propunerea premierului de a face o noua nominalizare la ministerul Justiției. Singura persoana…

- Dan Barna și Dacian Cioloș au anunțat joi, intr-o postare facuta pe Facebook , ca depun moțiune de cenzura pentru demiterea lui Florin Cițu din fruntea guvernului. Pentru ca au doar 80 de parlamentari, insuficienți pentru inițierea moțiunii, USR-PLUS invita celelalte partide sa sprijine demersul. „Cele…

- Liderul principalei formațiuni de opoziție a avut, miercuri seara tarziu, o prima reacție la anunțul venit de la Palatul Victoria, de la premierul Florin Cițu, care a anunțat ca a trimis la Cotroceni cererea privind revocarea lui Stelian Ion din fruntea Ministerului Justiției. ”Daca USR PLUS vrea ca…

- Liderul senatorilor UDMR, Lorand Turos, considera ca aceasta coalitie trebuie sa mearga mai departe si a afirmat ca USR PLUS poate propune un alt ministru la Justitie, in locul lui Stelian Ion, revocat de premierul Florin Citu. "Nu cred ca in momentul de fata trebuie pusa problema schimbarii premierului",…

- Deputatul PNL Florin Roman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, afirma ca liberalii au doar varianta unui guvern minoritar daca USR PLUS se retrage de la guvernare. Precizarea vine dupa ce Dan Barna a cerut plecarea premierului Florin Cițu, ca urmare a anunțului referitor la demiterea ministrului…

- Președintele interimar al PSD Cluj, Alexandru Cordoș, este in asentimentul lui Marcel Ciolacu care a anunțat intenția social-democraților de a depune o moțiune de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Florin Cițu.

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca aceasta guvernare a facut progrese importante in a elimina din tot ceea ce a fost stricat sau a fost introdus gresit in sistemul juridic in ultimii ani de zile, informeaza News.ro . Florin Cițu a precizat ca cei de la Comisia Europeana sustin eliminarea MCV, cat mai…