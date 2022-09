Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2024 se anunța unul complicat, cu patru runde de alegeri, iar partidele politice se pregatesc inca din acest moment pentru a veni in fața alegatorilor cu cele mai bune programe. In acest context, USR deconteaza o lunga perioada de framantari, care...

- Turcia va relua explorarile controversate de gaze in estul Mediteranei pe 9 august, a anuntat Ministerul Energiei, cu riscul unor noi tensiuni cu Grecia si Cipru, relateaza AFP. „Nava de inspectie turca Abdulhamid Han va incepe o misiune in Mediterana pe 9 august la plecarea din portul Mersin” (sud),…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, marti, o intrevedere cu ministrul Afacerilor Externe si al Expatriatilor din Regatul Hasemit al Iordaniei, Ayman Safadi, aflat in vizita in Romania, in cadrul convorbirilor fiind abordate teme ce tin de gestionarea fluxului de refugiati, precum si aspecte legate de cooperarea…

- Antrenorul Anton Petrea a demisionat de la FCSB, a anuntat, luni, finantatorul Gigi Becali. „Toni e la echipa acum, a zis ca pleaca. Am vorbit de dimineața cu el, a zis ca e la echipa, a zis ‘nea Gigi, daca ehcipa nu joaca, inseamna ca am o problema eu, antrenorul. Nu ințeleg ce se intampla, mai bine…

- Capitanul echipei Rapid, Cristian Sapunaru, a prefațat meciul cu FCSB, programat duminica seara. Sapunaru a spus ca FCSB este o formatie valoroasa, dar el si colegii sai trebuie sa isi faca datoria fata de suporteri si sa castige. „Ne asteapta un meci greu, dar sper sa castigam. FCSB e o echipa valoroasa,…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca vineri au intrat in Romania, prin punctele de frontiera, 123.166 de persoane, dintre care 11.621 de cetateni ucraineni, in crestere cu 0,9% fata de ziua precedenta. Potrivit unui comunicat de pres[, prin punctele de frontiera de la nivelul…

- Liderul USR Catalin Drula a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profdit News TV, despre Dacian Ciolos, ca este "o dezamagire, iar REPER o parte din aceeasi dezamagire. Despre plecarile parlamentarilor USR la REPER, Drula a afirmat ca partidul are 68 de parlamentari, din 80 cat avea inainte…

- Nu a fost sa fie o finala 100% romaneasca la turneul pe iarba din Birmingham, dar, din pacate, nici macar una 50% romaneasca. Simona Halep, locul 20 WTA si favorita 2, a fost invinsa de Beatriz Haddad Maia (32 WTA), scor 6-3, 2-6, 6-4, iar Sorana Cirstea, numarul 36 mondial si cap de serie 6, a fost…