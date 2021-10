Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat luni, 4 octombrie, ca marți va fi „ultima zi” a lui Florin Citu la Palatul Victoria, pentru ca parlamentarii formațiunii conduse de Dacian Cioloș vor vota la vedere moțiunea de cenzura depusa de PSD . „Am decis pana acum cu colegii parlamentari,…

- Parlamentarii PSD care vor lipsi maine de la votarea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Cițu vor fi excluși din partid, le-a transmis Marcel Ciolacu colegilor de partid, in ședința BPN care are loc astazi, anunța Antena3, care citeaza surse politice. Marti, in plenul comun al Parlamentului,…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionut Mosteanu, a anuntat ca Biroul National al partidului va decide marti daca voteaza sau nu motiunea de cenzura depusa de PSD, precizand, insa, ca din punctul sau de vedere, trebuie votata prima motiune care ajunge la vot. ‘Legat de motiunea PSD, vom avea o discutie…

- USR-PLUS va depune o noua motiune de cenzura alaturi de AUR, în cazul în care Curtea Constitutionala va decide marți ca procedura depunerii motiunii care este deja în Parlament este neconstitutionala, a declarat, luni, purtatorul de cuvânt USR-PLUS, Ionut Mosteanu.Întrebat…

- ​Parlamentarii PSD vor asigura cvorumul la ședința din plenul reunit, care va avea loc joi, la ora 16:00 în care se citește moțiunea de cenzura, susțin surse parlamnetare. PSD are 157 deputați și senatori și a decis ca aceștia sa se prezinte miercuri la ședința pentru citirea moțiunii de cenzura…

- Premierul Florin Cițu a subliniat joi, dupa ședința PNL in care a primit sprijin pentru a continua ca premier, ca miniștrii USR-PLUS ar trebui sa demisioneze daca merg mai departe cu moțiunea de cenzura impotriva guvernului. „Cred ca in Romania mai avem onoare. Cand ai ieșit in strada impotriva lui…