Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, a afirmat ca seful statului a „privit” cum criza politica se adanceste si i-a cerut lui Iohannis sa intervina, pentru ca este „parte din problema si parte din solutie”. Mosteanu a mai adaugat ca daca nu se va gasi o solutie coerenta de guvernare, atunci exista…

- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, se declara surprins ca președintele Iohannis nu-și asuma mai repede rolul de mediator al crizei politice. Moșteanu reafirma intenția partidului de a reveni in coaliție. Dar pentru aceasta, e nevoie de un telefon de la PNL, spune politicianul. Reacția vine…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat marti, in plenul reunit al Parlamentului , la dezbaterea motiunii de cenzura, ca Guvernul Citu a mintit, a furat, a distrus Romania si va pleca acasa. „Astazi facem dreptate! Guvernul Citu va pleca acasa! Sper ca sunteti de acord, domnule Barna! La ultima…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionut Mosteanu, isi exprima speranta ca in cadrul intalnirii de la Palatul Cotroceni, presedintele Klaus Iohannis sa ii ceara premierului Florin Citu sa faca "un pas in spate", pentru a fi solutionata astfel criza din coalitie. "Sper ca in urma acestei intalniri, presedintele…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionuț Moșteanu, l-a acuzat, luni, pe președintele Klaus Iohannis ca “putea sa-și faca rolul de mediator mai bine” și ca a transmis mesaje de activist PNL, in contextul crizei politice din guvern.

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, susține ca artizanul crizei politice este președintele Klaus Iohannis, nu premierul Florin Cițu. Primarul ii cere președintelui sa vina public și sa explice de ce l-a mazilit pe Stelian Ion de la Ministerul Justiției. ”Problema nu este dl. Cițu. Problema…

- Fostul premier Adrian Nastase subliniaza ca președintele Iohannis este pus in prezent intr-o situație ingrata de problemele penale din trecutul premierului Cițu. Situația in care se afla președintele și premierul se bate cap in cap cu discusul lui Klaus Iohannis despre „penali”, iar singura soluție…

- Marcel Ciolacu a afirmat, referindu-se la imaginile cu primarul din Sectorul 1, Clotilde Armand, care ar fi intrat in camera cu voturi in seara alegerilor, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa intervina pentru ca este in pericol democratia si sa faca sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii…