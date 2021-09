Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat, sambata, ca se “pare ca in acest moment presedintele PSD, Marcel Ciolacu, ii tine spatele premierului Florin Citu pentru ca acesta sa ramana la Palatul Victoria”. Potrivit lui Mosteanu,, amanarea sedintei Birourilor permanente reunite de sambata “este o consecinta a boicotarii” din partea PNL si PSD. “Actiunea politica a fost de boicot din partea PNL si PSD, si amanarea este o consecinta. Pare ca in momentul asta domnul Ciolacu ii tine spatele domnului Citu sa ramana in scaunul de la Palatul Victoria. Nu stiu ce s-a intamplat cu dansul…