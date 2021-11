Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Moșteanu, purtatorul de cuvant al USR, a declarat, marți, intr-o conferința de presa ca in acest moment PNL are in fața doar doua variante pentru realizarea unei majoritați in Parlament: fie USR, fie PSD Declarațiile vin in contextul in care luni seara Nicolae Ciuca, premierul desemnat, a anunțat…

- Ionuț Moșteanu, purtatorul de cuvant al USR, a declarat ca se așteapta ca Ludovic Orban sa susțina refacerea coaliției, bazandu-se pe declarațiile publice ale acestuia. „Fara voturile lor (echipei Ludovic Orban) suntem la limita, insa din toate declarațiile publice Ludovic Orban a spus ca…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu a anuntat, vineri, 29 octombrie, ca singura sansa ca guvernul Nicolae Ciuca sa treaca este cu sustinerea PSD, informeaza News.ro. Ionut Mosteanu a precizat ca USR a luat act de decizia PNL de a veni cu un guvern minoritar in Parlament, iar USR nu va vota acest…

- Cand PNL nu va mai negocia cu PSD și va invita USR la masa negocierilor, coaliția s-ar putea reface, spune deputatul Ionuț Moșteanu, purtatorul de cuvant al USR. Moșteanu a spus, miercuri, intr-o conferința de presa, ca USR nu a fost invitata la refacerea coaliției. „USR nu a primit pana acum nicio…

- Purtatorul de cuvant al USR, deputatul Ionut Mosteanu, a afirmat ca, daca PNL decide sa deschida usa discutiilor de coalitie, atunci trebuie sa inchida usa PSD-ului, mentionand ca nu intelege ce plan, ce strategie au liberalii, dar ca trebuie sa se hotarasca pentru ca "au aruncat tara in haos".…

- Vicepresedintele USR a declarat ca USR nu va vota in Parlament un guvern minoritar PNL si considera ca refacerea coalitiei PNL-USR-UDMR pare o perspectiva foarte indepartata. Conducerea USR s-a intalnit luni, de la ora 12.00, cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. USR nu va vota un Guvern minoritar ”Inteleg…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionuț Moșteanu, susține ca președintele Klaus Iohannis are doar doua opțiuni pe masa, in cadrul consultarilor de la Cotroceni. Prima ar fi refacerea coaliției PNL-USR-UDMR, dar fara Florin Cițu, iar a doua ar fi o guvernare PSD-PNL, cu Florin Cițu. ”Guvernarea…

- Liderul deputatilor USR PLUS Ionut Mosteanu a declarat ca poate fi refacuta coaliția de guvernare și daca formațiunea voteaza moțiunea de cenzura PSD. „Pentru o corecta analiza pe textul rezolutiei PNL au spus ca, daca nu ne retragem motiunea depusa de noi, nu mai vor sa discute cu noi. Or…