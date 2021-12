Ionuț Moșteanu îi cere Alinei Gorghiu să nu rupă majoritatea PNL - USR din Pitești Liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, ales pe liste in județul Argeș, vrea sa discute cu noua șefa interimara a filialei județene PNL, Alina Gorghiu, astfel incat alianța locala dintre foștii parteneri de guvernare sa se mențina. „PNL Argeș o noua conducere interimara și sper ca aceasta sa pastreze la nivel local alianța cu USR și sa facem impreuna opoziție la PSD, care conduce județul și Piteștiul de 32 de ani. PSD este raspunzator pentru ramanerea in urma a Argeșului și a Piteștiului. Conflictul intern din PNL nu e de interes pentru argeșeni, insa ce aș vrea sa vad e o poziție clara… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

