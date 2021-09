Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionut Mosteanu, se declara surprins de aprecierile premierului Florin Citu referitoare la faptul ca mentinerea secretarilor de stat USR PLUS in Guvern ar risca sa afecteze inclusiv campania de vaccinare, avand in vedere ca Uniunea semneaza o motiune alaturi de AUR.…

- George Simion, co-președintele AUR, a vorbit, joi seara, intr-o intervenție la Antena 3, despre discuțiile pe care le-a avut cu cei din USR PLUS pe tema moțiunii de cenzura pe care vor sa o depuna impotriva guvernului Cițu. Acesta spune ca nu vede o problema in a-și asuma o moțiune impotriva premierului…

- Medicul Monica Pop, cunoscuta pentru opiniile sale anti-vaccinare obligatorie, susține ca daca autoritațile din Romania le-ar fi explicat mai clar oamenilor de ce este necesar sa se vaccineze și ce beneficii aduce acest lucru, numarul celor care alegeau sa se conformeze ar fi fost mai mare. ”Vaccinul…

- Cristina Pruna, vicepresedinta USR PLUS, pune o intrebare retorica pe pagina sa de Facebook despre Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, angajat in subordinea Guvernului. Romania nu a reușit sa atinga țintele de vaccinare lansate inițial, iar numarul cazurilor este in creștere.…

- In ciuda amenințarii valului patru al pandemiei, Romania nu a reușit sa atinga cifra de cinci milioane de cetațeni vaccinați complet, deși acest obiectiv era stabilit pentru luna iunie. Din pacate, multe persoane iși exprima reticența fața de efectele adverse ale serului anti-Covid-19, in timp ce dozele…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu spune ca guvernul condus de Florin Cițu da vina pe primari pentru eșecul vaccinarii in mediul rural, dar nu le-a dat nicio atribuție, in schimb i-a „cocoșat” cu cheltuieli. „Dupa ce a ratat - #bigtime - toate țintele de vaccinare, coordonatorul principal al campaniei,…

- Liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, a declarat pentru Aleph News ca eșecul campaniei de vaccinare anti-COVID in Romania sta in mainile „coordonatorilor”. „Domnul Gheorghița, domnul Baciu – secretarul de stat care avea atribuții directe – și premierul Florin Cițu, care este coordonator…