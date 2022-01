„A scapat din mana toata partea de liberalizare. Nu a pregatit nimic pentru ce urma sa vina. Vedem prin ce trec toti romanii in aceasta perioada de iarna. USR va depune o motiune simpla daca ministrul Popescu nu isi depune demisia”, a explicat Ionut Mosteanu, luni la Parlament. El a reamintit si masurile propuse de USR, intr-un proiect de lege, pentru a diminua efectele cresterii pretului la energie. „Cerem, ca si saptamana trecuta, o sesiune extraordinara in care sa dezbatem in parlament si sa adoptam masuri rapide pentru contracararea preturilor la energie electrica. Sunt masurile pe care…