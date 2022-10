Stiri pe aceeasi tema

- In seara aceasta, surprizele se vor ține lanț la „Chefi la cuțite”, jurații fiind provocați sa gateasca, in lupta pentru amuleta, cu un ingredient misterios, in fața caruia au trait minute bune de confuzie. „N-am mai gatit in viața mea cu așa ceva!”, a reacționat Chef Sorin Bontea, alegerea preparatului…

- Jurații au avut parte de o surpriza, in aceasta seara. Daca pana acum surprizele erau vedetele, de aceasta data este ceva pentru ei. Așadar, Madalin Truica și Lidia Gheorghe, i-au transformat pe jurați in animații și au adus desenul emisiunii.

- Gina Pistol este una dintre cele mai indragite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țara. Vedeta a fost nevoita sa lipseasca de pe micile ecrane, dupa ce s-a imbolnavit de Covid-19, iar Irina Fodor a fost cea care a inlocuit-o. In ediția din aceasta seara, Gina Pistol și-a facut apariția in platoul…

- Chef Catalin Scarlatescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea au fost puși din nou la incercare la jocul de amuleta cu numarul 11. De data aceasta, Gina Pistol le-a dezvaluit bonusul amuletei și numele juratului pentru care vor gati.

- Celebra clarvazatoare Sunita și fiicele sale au fost o adevarata apariție in ediția 10 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 10. Acestea au gatit, dar au facut și un ritual special pentru Bontea, Scarlatescu și Dumitrescu.

- In ediția 9 din sezonul 10 Chefi la cuțite am putut s-o vedem pe Brighitta Gheorghe, concurenta care a reușit sa ii surprinda din plin pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Jurații de la sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite au fost intampinați de un concurent a carui pasiune pentru gatit a luat naștere in timp ce se uita la emisiune. Ștefan Finaru a luat decizia sa vina in calitate de concurent, dupa ce a urmarit show-ul culinar de acasa.

- Alexandru Raul Silaghi a venit mai hotarat ca niciodata in sezonul 10 Chefi la cuțite, ediția de pe 4 septembrie 2022, sa ii cucereasca pe cei trei chefi cu talentul sau deosebit in artele culinare. La doar 10 ani, micuțul a facut senzație cu tehnicile sale de gatit.