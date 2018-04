Stiri pe aceeasi tema

- Florin Rusu, șeful Fiscului din Constanța, va prelua funcția de președinte al Direcției Antifrauda din ANAF. Acesta a fost numit de catre actualul șef al ANAF, Ionuț MIșa, și el de origine din Constanța.

- Presedintele Klaus Iohannis a atentionat Guvernul, in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, asupra faptului ca, dupa primele trei luni de aplicare, efectele noii legislatii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice arata ca legea se afla…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a anuntat miercuri ca l-a propus pe Ionut Misa, fost ministru in Guvernul Tudose, in functia de presedinte al ANAF. Acesta a inaintat propunerea premierului Viorica Dancila. Ionut Misa a activat in cadrul Directiei Generale de Finante Publice (AFP) Constanta,…

- Ministrul de Finante, Eugen Orlando Teodorovici, a anuntat miercuri ca va schimba conducerea ANAF si ca i-a propus premierului Viorica Dancila ca noul sef al Fiscului sa fie fostul ministru Ionut Misa. Dupa ce marti au aparut in presa informatii ca fostul ministru Ionut Misa va fi propus pentru…

- Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat in exclusivitate, Gica Popescu i-a cerut primului ministru Viorica Dancila sa-i schimbe funcția de consilier al primului minstru in consilier benevol. Gica Popescu a explicat motivele acestei decizii, declarand ca nu a vrut sa primeasca bani pentru implicarea sa…

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiarta, ii solicita premierului Viorica Dancila sa o demita pe ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „incompetența, minciuna și cinism”. Totodata, deputatul liber solicita și demisia lui Ionuț Mișa de la șefia ANAF. Doar ca președintele Fiscului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca nu ii este teama de suspendare, intrebat daca a numit-o pe Viorica Dancila de teama unor consecinte politice. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti,...

- Presedintele Klaus Iohannis a decis sa accepte numele de premier al celor de la PSD, Viorica Dancila. Seful statului le-a dat posibilitatea social democratilor sa instaleze un nou Guvern, dupa ce si-au dat deja jos doua intr-un singur an. Un fost deputat al celor de la PSD nu vede insa cu ochi buni…