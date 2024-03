Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca una dintre persoanele testate in sondaje de PNL pentru Primaria Capitalei este fostul fotbalist Ionut Lupescu, despre care spune ca a facut parte din staff-ul UEFA, face parte din Generatia de Aur si considera ca este o persoana foarte buna pentru a fi…

- Nicolae Ciuca, liderul PNL, a declarat ca Ionuț Lupescu (55 de ani) va fi sondat pentru primaria Capitalei, ca reprezentant al Partidului Național Liberal. Politicianul ia in calcul un candidat comun cu PSD la alegerile din acest an. Ionuț Lupescu, in prezent colaborator la CS Dinamo, unde incearca…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a spus ca partidul sau il testeaza pe fostul fotbalist Ionuț Lupescu daca poate ieși invingator in lupta pentru Primaria Capitalei! Nicolae Ciuca a spus ca PNL il testeaza pe Ionuț Lupescu pentru funcția de candidat la alegerile pentru Primaria Capitalei. Președintele…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, 4 martie, la Digi24, ca analizeaza varianta ca fostul internațional Ionuț Lupescu, membru al Generației de Aur, sa fie candidatul comun al PNL și PSD pentru Primaria Capitalei și ca va fi masurat in sondaje.„Ne-am uitat și am cautat sa vedem acei oameni…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat luni seara, la Digi24, ca Ionuț Lupescu este o persoana foarte buna pentru a fi testata in sondaje. „N-am uitat și am cautat sa vedem acei oameni care au in spate un background, inclusiv managerial. Ionuț Lupescu a facut parte din stafful UEFA, a gestionat un…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, spune ca nu il susține pe Nicușor Dan pentru un nou mandat la Primaria Capitalei pentru ca „nu este membru PNL”, dar spune ca este deschis ideii ca PSD și PNL sa aiba un candidat comun. Invitat la Jurnalul de Seara de la Digi24, Ciuca a mai spus și ca, in acest moment, il…

- Candidatul la Primaria Capitalei va fi stabilit in functie de rezultatul sondajelor pe care le realizeaza PSD si PNL, dar varianta cea mai probabila este a unui candidat comun, a declarat, joi, la Piatra-Neamt, presedintele liberalilor, Nicolae Ciuca. Intrebat daca in sedinta coalitiei de luni va fi…

- Intrebat, sambata, intr-o emisiune TV, pe cine ar vota pentru Bucuresti daca ar avea de ales doar intre Gabriela Firea si Nicusor Dan, Nicolae Ciuca a raspuns: „Candidatul PNL”. Intrebat daca Sebastian Burduja va fi candidatul liberalilor, Ciuca a raspuns pozitiv.Intrebat din nou pe cine ar pune stampila…