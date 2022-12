Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele Kaufland din Romania vor avea un program special de Craciun si in saptamana premergatoare. Vezi programul magazinelor Lidl din aceasta perioada si afla cand poti sa iti faci cumparaturile! In perioada 19-23 decembrie, majoritatea magazinelor Kaufland au programul de functionare prelungit…

- Edward Sanda pune mare accent pe aspectul fizic, iar soțul Cleopatrei Stratan vrea tot timpul sa arate impecabil. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele cantarețului și l-au surprins intr-un mall din Capitala.

- Imagini nemaivazute cu Victoraș Iacob, dupa ce s-a retras din lumina reflectoarelor! Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele fostului atacant și l-au surprins la o cafenea, intr-un mall din Capitala.

- Ciprian Tatarușanu nu se uita la bani cand vine vorba de poftele soției și ale copiilor lui, iar noi avem dovada in acest sens. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins alaturi de familie. Iata cum iși rasfața portarul familia!

- De la ringul de box, la șofer și bodyguard! Bogdan Stoica s-a reprofilat, iar artistul a fost surprins in rolul de angajat in "lumea milionarilor". Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele sportivului și l-au surprins așa cum nimeni nu s-ar fi așteptat.

- Ionut Vina este "undercover" atunci cand iese in oraș. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele fotbalistului și l-au surprins pe strazile din Capitala. Ionuț Vina a fost exclus din lotul pentru meciul cu Rapid de catre Mirel Radoi. Iata cum decurge…

- Joyskim Dawa nu s-a aflat in primul 11 al echipei FCSB in meciul cu Silkeborg din Conference League. Fotbalistul a fost accidentat, motiv pentru care antrenorul Nicolae Dica a decis sa joace doar cei care sunt in cea mai buna forma. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania,…

- Poate va intrebați ce face Marius Avram atunci cand nu se afla cu fluierul pe teren. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele arbitrului și au surprins cele mai tari imagini intr-un mall din Capitala.