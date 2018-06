Ionuț Sugacevschi, “Jaguarul” invins in finala Exatlon Romania de Vladimir Draghia, a ajuns, zilele trecute, de urgența, in Romania. Imediat, s-a speculat ca tanarul s-ar fi desparțit de soție sau ca nu iși gasește locul in Belgia. In realitate, acesta va suferi o intervenție chirurgicala banala. “Trebuie sa imi repar, de urgența, dantura. Am niște […] The post Ionuț “Jaguarul”, probleme medicale. “Ma operez!” Ce vrea sa deschida in Romania fostul concurent de la Exatlon appeared first on Cancan.ro .