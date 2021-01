Stiri pe aceeasi tema

- S-au iubit timp de 8 ani, dar totul s-a dus pe apa sambetei la inceputul lunii noiembrie 2020! Pepe, primele sarbatori dupa desparțirea de Raluca Pastrama! Alaturi de cine a petrecut artistul de Craciun și Revelion? A povestit totul in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars!

- Viața de artist e tare complicata, iar Theo Rose ne poate confirma asta! Dupa ce s-a zvonit ca se ”iubește” cu Bogdan de la Ploiești, artista momentului da carțile pe fața și spune adevarul! Mai este sau nu cu nepotul lui Nea Marin? A recunoscut totul in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena…

- Veste șoc in industria muzicala din Romania! Gabriel Cotabița a fost infectat cu noul coronavirus! Aela, una dintre cele 3 fiice ale artistului, a facut primele declarații la Antena Stars! Care este starea lui de sanatate? De unde a contactat virusul ucigaș?

- Saveta Bogdan iși plange fratele mai mare, dupa ce acesta a plecat dintre cei vii, acum cateva zile. Artista a fost prezenta in emisiunea Showbiz Report, unde nu și-a putut stapani lacrimile, fiind al doilea frate pe care il pierde anul acesta.

- Dana Marijuana, celebra cantareața de muzicp rapp, revine in atenția publicului și anunța ca iși va continua cariera muzicala și asta pentru ca nu vrea sa renunțe la ceea ce iubește cel mai mult. Interpreta a trecut in ultimii ani, printr-o perioada grea, din cauza depresiei. Dana Coteanu a venit in…

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, declara ca tara recastiga controlul asupra coronavirusului, dar nu este pregatita sa relaxeze al doilea blocaj national impus pentru a controla epidemia. Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a declarat marti ca tara recastiga controlul…

- Cazul unui influencer tanar a socat, dupa ce acesta a fost rapus de coronavirus, desi initial spunea ca nu crede in existenta virusului. Un barbat de 33 de ani din Ucraina, influencer si antrenor de sport, a uimit in jurul sau, dupa ce sotia a anuntat ca acesta a murit din cauza COVID-19, potrivit…

- Invitat in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, Dinu Maxer a povestit totul despre clipul video in care a aparut alaturi de doua domnișoare cu fuste lungi si inflorate! Ce spune artistul in apararea lui? Chiar Deea a fost regizorul!