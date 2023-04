Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut trei luni de la momentul in care Daniel Pavel a dat fluierul de start la Survivor Romania 2023. Doua triburi, Faimoși și Razboinici, au pornit la drum cu un singur gand: sa-și depașeasca orice limita și sa demonstreze ca provocarile sunt facute pentru a fi depașite. Saptamana trecuta, 13 dintre…

- Anca a facut primele declarații dupa ce DOC a fost eliminat de la Survivor Romania 2023. Soția artistului a urmarit cu sufletul la gura intreg parcursul lui in competiție și, intr-un interviu pentru Fanatik, dezvaluie tot ce a trait cat soțul ei nu a fost acasa. In ediția de miercuri, 15 martie, concurentul…

- Vica Blochina a participat la Survivor Romania 2023 , unde a fost eliminata dupa o luna de zile. Intr-un interviu pentru playtech.ro , vedeta a dezvaluit cu ce probleme se confrunta dupa competiție, cum se ințelege acum cu Edan, fiul ei și al lui Victor Pițurca, dar și regretele pe care le are. Mulți…

- Chiar daca Faimoșii au caștigat aseara a doua imunitate a saptamanii la Survivor Romania 2023 , un scandal a izbucnit in tribul lor, dupa ce o serie de declarații au fost facute la adresa lui Remus Boroiu. El nu s-a abținut, și-a aratat colegii cu degetul și a spus ca se sacrifica mereu pentru echipa.…

- Survivor Romania 2023 iși schimba regulile. Prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel, le-a explicat Razboinicilor și Faimoșilor prin ce noi etape vor fi nevoiți sa treaca la Survivor, incepand de saptamana viitoare. Anunțul a fost facut in consiliul de eliminare de miercuri, 1 februarie. Cine sunt cei…

- Dupa ce au pierdut jocul pentru imunitate in fața Faimoșilor, la Survivor Romania 2023 , Razboinicii s-au intalnit la consiliu, unde au facut nominalizari pentru eliminare. Ei vor pierde un membru al tribului, in ediția difuzata in seara aceasta, la Pro TV. Faimoșii și Razboinicii au luptat pana la…

- A trecut o saptamana de la momentul in care Daniel Pavel a dat fluierul de start al competiției Survivor Romania 2023 in Republica Dominicana. Intr-un timp foarte scurt, concurenții au aflat de existența Exilului, au pierdut deja 2 colegi și au ințeles ca in Survivor nu exista previzibil sau zile liniștite.…

- Gheboasa, care și-a cerut eliminarea de la Survivor Romania 2023 in lacrimi, a parasit emisiunea in ediția difuzata la Pro TV pe 11 ianuarie. Intrat in cursa pentru eliminare, el a fost votat de fanii show-ului sa ramana in concurs, insa el nu a mai dorit, a rabufnit la consiliu și a plecat din emisiune.…