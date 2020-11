Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist in varsta de 34 de ani de la Poliția Transporturi Feroviare Brașov a murit dupa ce a fost confirmat cu Coronavirus. Ionuț Hanganu, șeful Biroului de Investigații Criminale de la Poliția TF Brașov, avea numai 34 de ani. El a murit joi, dupa ce a fost infectat cu Covid-19, anunța Poliția Județeana…

- Igor Țaruș, funcționar vamal in cadrul Serviciului clasificarea marfurilor al Biroului vamal Centru s-a stins din viața la varsta de 55 de ani. Colegii angajatului Serviciului Vamal au transmis un mesaj de condoleanțe pentru familia indurerata. “Igor Țaruș și-a inceput activitatea profesionala in cadrul…

- Direcția de Sanatate Publica Ialomița a demarat luni, 7 septembrie a.c., o ancheta epidemiologica la Poliția Orașului Țandarei. Decizia a fost adoptata dupa ce in cadrul instituției au fost confirmate doua cazuri de COVID-19. Este vorba despre comandantul Poliției Țandarei și un subordonat al acestuia,…

- Boala provocata de noul coronavirus este imprevizibila in evoluție și nu alege victimele. Doi dintre cei mai mari medici din Romania, profesori și adevarați pionieri in specialitațile lor, au murit dupa ce s-au infectat.

- Un baiat de 18 ani, din Galați, care suferea de cancer, a murit la spital, infectat cu noul coronavirus. Este cea mai tanara victima COVID-19 din țara, potrivit Madiafax.Baiatul de 18 ani avea o tumoare cerebrala și a murit la un spital din Galați, infectat cu noul coronavirus. CITEȘTE…

- Un polițist de frontiera din Jimbolia, județul Timiș, a murit la numai 43 de ani, dupa ce s-a infectat cu coronavirus. The post Un polițist de frontiera din Jimbolia a murit dupa ce s-a infectat cu coronavirus appeared first on Renasterea banateana .

- O femeie de 53 de ani a murit pe 23 iulie la Spitalul Judetean din Buzau, dupa ce a fost tratata pentru COVID-19, dar ea suferea de alta afectiune. In actele medicale s-a scris ca infectia cu COVID-19 a provocat moartea femeii, insa rudele au refuzat sa creada diagnosticul.

- Parintele Arhimandrit Laurențiu Popa, starețul Manastirii Stanișoara, a murit in urma infectarii cu coronavirus. El s-a imbolnavit in timpul unei reuniuni la Manastirea Cozia și a fost transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”.