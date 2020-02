Stiri pe aceeasi tema

- Filip Popescu, antrenor din cadrul Centrului de Copii si Juniori al Universitatii Craiova, a fost prezent astazi in studioul Radio Sud (97.4 FM) . Fost fotbalist in Liga 1 si Liga 2, tehnicianul grupei de copii nascuti in anul 2009 a fost invitat la emisiunea „Repriza de Sud“. El a prefatat intalnirea…

- Internationalul moldovean Radu Ginsari a revenit in Israel. Fotbalistul de 28 de ani va juca la clubul Hapoel Ironi Kiriat Smona sub forma de imprumut de la gruparea rusa Krilia Sovetov Samara. Acordul dintre cele doua cluburi este valabil pana la sfarsitul sezonului actual.

- Portarul Ionuț Radu, aflat la Genoa, ar putea fi transferat de Parma, o alta echipa din Serie A, tot sub forma de imprumut, de la echipa de care aparține, Inter Milano, anunța Sky Sport Italia, anunța MEDIAFAX.Sursa citata scrie ca reprezentanții portarului au mers luni la sediul clubului…

- Un iesean a surprins cu telefonul un intreg set de reguli de circulatie incalcate de un sofer care conducea un BMW in Copou. "Se pare ca masina anului 2020 va fi BMW. Intrare pe contrasens, "depasire" pe linie continua, pe trecerea de pietoni rond Agronomie", a scris Adrian Bolat in dreptul imaginii…

- O femeie de 75 de ani, din comuna Deleni, județul Vaslui, a murit in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce jarul din soba a cazut și a provocat un incendiu, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Vaslui, incendiul s-a manifestat violent la trei incaperi ale locuinței din Deleni. La sosirea…

- Deputatul USR Cristina Pruna considera ca decizia Guvernului de a acorda un ajutor sub forma de imprumut de 1,2 miliarde de lei pentru Complexul Energetic Oltenia este o greșeala și ca PNL nu face decat „sa cumpere puțin timp pana la alegeri”.Vezi si: Marcel Vela și Raed Arafat s-au certat…

- DISPUTA… S-au inmultit cazurile de agresiuni impotriva politistilor. Recent, la Valcea, doi politisti au fost batuti de un clan de romi, li s-au luat pistoalele, ba chiar au fost si amenintati cu moartea. Legat de cazul de la Valcea, noul ministru de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca cei doi politisti…