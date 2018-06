Stiri pe aceeasi tema

- Guvernantii dau asigurari ca, de la 1 iulie, pensiile se vor majora cu 10% si ca nu vor fi probleme nici cu plata acestora, nici cu plata salariilor. "Pentru fiecare masura pe care am avut-o pentru acest an, impactul bugetar a fost prevazut in acest an in buget. Tot ce s-a prevazut in acest…

- Comentand datele prezentate in executia bugetului general consolidat, care cuprind si cheltuielile cu salariile si pensiile, Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal, sustine ca deficitul bugetar va sari de 3% din PIB daca nu se aplica corectii la rectificare.

- Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal, explica ce se intampla: „Cheltuielile cu salariile cresc foarte repede, peste ce s-a bugetat, cheltuielile cu asistența sociala cresc destul de repede și inca nu a intrat in vigoare creșterea punctului de pensie, programat pentru jumatatea anului. La salarii,…

- Institutul National de Statistica a anuntat marti ca economia Romaniei a crescut in primul trimestru din 2018 cu 4% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Desi in scadere, cresterea economica a constituit motiv de lauda pentru vicepremierul Viorel Stefan, scos la inaintare pentru a explica de ce…

- Romania nu este in situatia de a fi afectata de o criza economica, dar este important ca investitiile sa fie stimulate si ca Romania sa-si reduca dependenta de Uniunea Europeana (UE), a afirmat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit News.ro. Economistul-şef al Băncii Naţionale…

- Consumul ramane inca principalul vector al cresterii economice, dar lucrurile se vor schimba: investitiile vor fi de mai mare anvergura, cel putin investitiile publice vor creste substantial, spune Eugen Teodorovici ministrul finantelor. “Consumul reprezinta inca principalul element de crestere…