Ionuţ Dumitru, despre buget: Se pleacă de la ideea că în următorii 4 ani anvelopa salariilor bugetarilor rămâne îngheţată Proiectia bugetara care are in vedere inghetarea anvelopei pentru salarii in domeniul public pana in 2024 nu este realista, in lipsa anuntarii unui plan de reducere a salariilor bugetarilor sau a numarului acestora, a declarat, marti, fostul presedinte al Consiliului Fiscal Ionut Dumitru, intr-o dezbatere despre buget. "Cred ca problema bugetului este mai degraba una de termen mediu. Noi avem de facut o ajustare foarte mare, de la aproape 10% sa mergem in 3% in cativa ani de zile, ori daca ne uitam la proiectia bugetara pe termen mediu care insoteste bugetul - stim ca Guvernul vine si cu o strategie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

