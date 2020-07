Stiri pe aceeasi tema

- Suferințele prin care a trecut tatal surorilor Gabor și-au apus amprenta asupra vieții sale. Emil Gabor a murit in urma cu doar cateva zile, departe de fiicele sale, ingropat in datorii și chinuit de boli.

- Fiul lui Brigitte Pastrama a facut primele declarații dupa ce mama lui l-a acuzat ca, impreuna cu niște prieteni, i-a furat mașina și i-a luat mai multe obiecte de valoare din casa. Tanarul neaga toate acuzațiile și chiar intoarce situația asupra parintelui sau.

- Ioana și Ilie Nastase au facut primele declarații de dupa nunta,care a surprins intregul showbiz. Intr-un interviu pentru Antena Stars, proaspeții miri au vorbit despre cum au ajuns de la divorț, la nunta, dar și despre planuriile de viitor.

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, este de parere ca starea de alerta nu ar trebui prelungita la nivel national, ci doar in judetele in care exista un numar semnificativ de persoane diagnosticate cu COVID-19. „Este dreptul Guvernului sa prelungeasca starea de alerta, evident, au informatii…

- Mercury, 27 mai, un comunicat al instituției anunța ca Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala cu excepția de neconstituționalitate privind mai multe masuri legale ce privesc reforma in domeniul sanatații.

- ​Presedintele Iranului Hassan Rouhani a transmis sâmbata un avertisment catre Statele Unite cu privire la transportatoarele de combustibil pe care Iranul le-a trimis catre Venezuela, scrie Reuters."Daca petrolierele noastre din Caraibe sau de oriunde din lume se confrunta cu probleme…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a susținut azi o noua serie de declarații in care a vorbit despre masurile de relaxare care vor fi implementate in Romania incepand din 15 mai. „Am finalizat intalnirea cu miniștrii, am analizat situația din punct de vedere epidemiologic și al starii de urgența.…

- In plina pandemie de COVID-19, cand autoritațile ne indeamna sa ne protejam batranii și sa evitam pe cat posibil contactul cu ei, Ionuț Dolanescu și-a invitat mama la un gratar in curtea casei din București. Deși cea mai mare parte a timpului și-o petrece in America, Ionuț Dolanesu și familia lui aleg…