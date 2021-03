Stiri pe aceeasi tema

- Ion Dolanescu s a nascut la data de 25 ianuarie 1944 si a incetat din viata la 19 martie 2009, conform wikipedia.org. Dolanescu a incetat din viata la data de 19 martie 2009 la ora 16.05 in urma unei afectiuni cardiace. Este inmormantat la cimitirul Bellu din Bucuresti. Ion Dolanescu a fost un cantaret…

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a transmis vineri un mesaj de condoleante dupa moartea scriitorului basarabean Nicolae Dabija. "Cu o imensa durere in suflet am aflat de trecerea la cele sfinte a marelui scriitor Nicolae Dabija. Literatura romana este in lacrimi. Condoleante…

- 15 ani de la moartea Laurei Stoica. 15 ani de cand familia artistei trece prin momente de nedescris. Gestul incredibil facut de fratele artistei in memoria surorii sale, la mai bine de un deceniu de cand a plecat dintre noi.

- Ștefan Banica Jr. are toate motivele sa fie mandru! Fiul lui cel mare ii calca pe urme, astfel ca, la fel ca faimosul sau tata, tanarul face orice pentru fanii lui! Radu Ștefan a pus din nou munca inainte de toate, dar nu a scapat insa de Poliție. Indragitul concurent de la „Te cunosc de undeva” a fost…

- Nicu Cioanca este cel mai bogat artist din Bistrița-Nasaud. Cantarețul de muzica populara are nu mai puțin de trei case, doua muzee, o ferma, un lac, dar și un altar in memoria tatalui sau. Cum arata intreaga avuție a lui Nicu Cioanca va aratam și va spunem imediat.

- Doina Belu, femeia care i-a fost alaturi lui Ion Dolanescu pana la ultima lui suflare, ne-a povestit, in exclusivitate pentru playtech.ro, despre chefurile de pomina pe care artistul le organiza, de ziua lui de naștere: ”Era multa voie-buna, iar de pe mesele imbelșugate nu lipseau sarmaluțele și vinul…

- Solistul Ionuț Petrescu, presupusul fiu al regretatului Ion Dolanescu, se mandrește cu noile haine de scena. Toți au fost impresionați sa constate ca noul costum este identic cu cel pe care il purta la spectacole și Ion Dolanescu, dar și Ionuț Dolanescu. Ionuț Petrescu ne-a povestit, in exclusivitate…

- Se implinesc 131 de ani de la trecerea in vesnicie a unuia dintre cei mai mari scriitori romani, diaconul Ion Creanga. A trecut la cele veșnice in data de 31 decembrie 1889, in casa sa din cartierul ieșean Țicau. A fost inmormantat in 2 ianuarie 1890 in cimitirul Eternitatea din Iași, potrivit basilica.ro.…