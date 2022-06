Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț și Doinița Dolanescu sunt casatoriți de 14 ani și au impreuna doi copii, pe Vlad Dolanescu și Iancu Nicolae Dolanescu, cei care le-au intregit familia și i-au facut sa devina cuplul. Artistul de muzica populara a vorbit despre cum este mama copiilor sai. Ionuț Dolanescu, in varsta de 50 de ani,…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Calin Goia a oferit detalii emoționante despre soția lui, dupa 15 ani de casnicie. Ce a marturisit indragitul artist despre femeia care i-a cucerit inima, dar și despre copiii pe care ii au impreuna.

- George de la “Insula Iubirii” este un tata de-a dreptul norocos. In exclusivitate pentru Antena Stars, fostul concurent a dezvaluit ca fiica lui, deși este mica, are inclinații spre muzica. Ce decizie a luat in acest sens.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Jorge a oferit detalii emoționante despre casnica cu soția lui. Ce a marturisit artistul, dar și ce a spus, dupa ce a fost intrebat despre infidelitate. Cantarețul are mare incredere in partenera lui de viața.

- Marcelo Pecci, procuror din Paraguay, a fost impușcat mortal in timpul lunii de miere in Columbia.Acesta se afla pe o plaja de pe insula Baru cand a fost ucis de doi barbați inarmați. Cu cateva ore inainte de impușcaturi, soția lui Pecci anunțase pe Instagram ca este insarcinata. Președintele paraguayan…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dodo a oferit detalii emoționante despre fiul ei, Patrick. Ce a dezvaluit fosta protejata a lui Costi Ionița, mai ales pentru ca micuțul a implinit deja cinci luni. Cat de bine ii merge vedetei, chiar daca nu mai formeaza un cuplu cu tatal copilașului ei.

- Sotia barbatului din Bihor disparut de la sfarsitul anului trecut le-a povestit anchetatorilor in detaliu cum a comandat, impreuna cu prietena sa, asasinarea acestuia, dar si cati bani i-au dat presupusului criminal.