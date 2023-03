Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica Jr. iși face singur poftele! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele fiului lui Marius Șumudica și l-au surprins in timp ce se afla la cumparaturi. Iata imaginile!

- Este un om de afaceri de succes, dar și un tata implicat! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe Sorin Crețeanu in compania uneia dintre cele mai importante persoane din viața lui. Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, a surprins…

- Denis Roabeș de la The Motans este unul dintre cei mai de succes artiși actuali pe piața din Romania, dar se știu puține despre viața lui in afara activitații muzicale. Adevarul e ca este devotat laturii profesionale, astfel ca și paparazzii SpyNews.ro l-au surprins in drum spre studiolul de inregistrari.…

- Sorin Brotnei a fost, de curand, surprins impreuna cu fiica sa, Ivana și se pare ca dorinețele micuței sunt „porunca” pentru artist. Cantarețul incearca sa ii faca pe plac micuței, așa cum s-a intampla și cand a fost filmat intr-o cafenea din Capitala.

- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. Violonistul Alexandru Ciurcui s-a stins din viața și a lasat multa durere in urma sa. El a facut parte din Taraful de Soporu de Cimpie, inființat de parintele sau.

- Ionuț Dolanescu este fiul a doua legende ale muzicii populare romanești și le-a calcat pe urme, iar azi povestea familiei lui inca este cunoscuta la nivel național. Cu un asemenea istoric și cu talentul moștenit de la regretatul Ion Dolanescu și de la ”Ciocarlia” Maria Ciobanu, nu e de mirare ca artistul…

- Relația Elenei Udrea cu Adrian Alexandrov trece printr-o perioada mai dificila de cand fostul ministru se afla in penitenciar. In ciuda situației delicate, partenerul Elenei Udrea face in așa fel incat fiica lor, Eva, sa nu simta lipsa mamei. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro,…

- Ian, tanarul artist care face parte din noua generație de muzicieni din Romania care sunt, in prezent, pe val, se preocupa, pe langa muzica, și de trebuirile casnice. Imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, vorbesc de las sine. Ce face trapperul…