- Ionuț a fost in week-end in Delta. Dupa ce și-a dat vesta jos, in timpul unei plimbari cu barca, i-a atras atenția o persoana cu un aparat foto, intr-o alta barca și s-a gandit ca este un polițist care il fotografiaza pentru a-i da o amenda. In realitate, era doar un turist pasionat de pasari... View…

- Examenul de Evaluare Naționala incepe astazi, 15 iunie, pentru absolvenții clasei a VIII-a, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Miercuri, 17 iunie, se desfașoara proba la Matematica. Joi, 18 iunie, va fi susținuta proba la Limba și literatura materna. Probele incep la ora 9:00. Primele rezultate…

- Ionuț a mers ieri la frizer cu cei doi nepoți de 2 și 4 ani. Cat timp cel mare era tuns, sub supravegherea mamei, cel mic aștepta in mașina cu Ionuț. Pentru a face timpul sa treaca mai ușor, Ionuț i-a dat voie sa inchida și sa deschida geamurile. Un timp. Cand a decis ca... View Article

- Ionuț a avut grija de nepoții lui de 2 și 4 ani. Timpul s-a scurs repede, pentru ca Ionuț a fost prins cu tot felul de activitați. Puzzle, sport cu un body builder de pe Youtube, Frank, la solicitarea insistenta a nepotului mai mare. S-a terminat antrenamentul și l-au repetat, la cerere: Inca o dataaa!...…

- Te-ai casatorit? Pe mine de ce nu m-ai chemat la nunta? Este intrebarea care il enerveaza pe Shurubel. Ionuț este deranjat de o intrebare legata tot de nunta, dar alta: Da’ nu te casatorești și tu, mama, nu pui sa faci un copil?

- Capitolul 31: Ionuț și relația lui speciala cu patul – a raspuns Ionuț. Treburi casnice 1 – Fifa 0 este titlul pe care l-ar da Shurubel, i-ar Bogdan l-ar numi Meșterul launtric, pentru ca a ajuns sa poarte scule dupa ureche, dupa ce ieri a reparat singur centrala.

- Care sunt cele mai importante evenimente de ieri: Shurubel a primit microfoanele comandate acum doua saptamani, de care uitase cu desavarșire, Bogdan sufera de netuns ce e, iar Ionuț a suferit o accidentare ușoara dupa numai trei zile de stretching ușor.

- Ionuț: In filme, daca un cuplu este in pat și se trezește dimineața, incep sa se pupe de mama focului. Asta nu se intampla in realitate niciodata. Shurubel: Ma enerveaza ca tot timpul personajul principal, cand are de luat ceva de pe un calculator strain, cand trebuie sa copieze niște fișiere importante…