Ionut Cristache are din nou de suferit, la Televiziunea Romana! Jurnalistul a fost „executat”! Pleaca din prime-time si va avea emisiune la aceeasi ora cu „tabloidele”. Emisiunea „Romania 9”, realizata de Ionut Cristache, va fi mutata de la ora 21.00. In noua grila de programe, emisiunea este la alta ora. In grila TVR 1 aprobata […] The post Ionut Cristache, "executat" la TVR! Alungata din prime-time, "Romania 9" ajunge sa se bata cu Vulpita si Viorel first appeared on Ziarul National .